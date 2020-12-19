Кристал Пэлас
Лондон
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Сайт
www.cpfc.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Селхарст Парк
Тренер
Рой Ходжсон
Р. Ходжсон
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Классный скилл игрока «Лейпцига». Каждый его пятый гол – победный, каждый шестой залетает в дополнительное время
#Александр Сорлот
28 февраля, 12:56
«Ливерпуль» забил семь голов за матч. За этим результатом – бомбардирские рекорды и признание Клоппа
#Ливерпуль
19 декабря 2020, 18:38
Все говорят: «Спартак» берет Мозеса как крайнего защитника. Это правда? Но он же бегал в атаке. Когда изменился?
#Виктор Мозес
15 октября 2020, 23:50
Эфир в Англии сорвал голосовой помощник на телефоне. Ведущая говорила об успехах «Эвертона» – тот громко напомнил его положение
#Эвертон
03 октября 2020, 17:56
В Кубке лиги 24 раза пробили пенальти. Решающий удар не забил самый надежный пенальтист
#Лука Миливоевич
16 сентября 2020, 12:43
12-летний подросток арестован за расизм против игрока «Кристал Пэлас»
#Уилфрид Заа
12 июля 2020, 20:47
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
Ситуация в «Арсенале» – жара. Капитан бунтует, над тренером смеются
#Арсенал
01 ноября 2019, 21:41
# новости спорта
Заа – первый игрок АПЛ, который не встал на колено перед матчем. Считает, что такого протеста недостаточно
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13 марта, 19:33
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Семь голов «Ливерпуля» = семь разных ассистентов. Это первый случай в АПЛ
19 декабря 2020, 17:59
«Ливерпуль» впервые победил в выездном матче АПЛ с разницей в семь голов
19 декабря 2020, 17:31
Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
23 ноября 2020, 17:11
«Ливерпуль» не проигрывает на «Энфлиде» в АПЛ 60 матчей – серия длится 1238 дней
12 сентября 2020, 22:10
«Кристал Пэлас» не совершил ни одного касания в штрафной «Ливерпуля» – такого не было в АПЛ минимум 10 лет
25 июня 2020, 13:07
«Кристал Пэлас» считает себя старейшим профессиональным футбольным клубом
22 апреля 2020, 09:52
В матче против «Кристал Пэлас» Обамеянг забил и удалился. До этого такое происходило с Артетой
11 января 2020, 17:47
«Кристал Пэлас» назвал себя старейшим профессиональным клубом мира. Все доказательства – в исследовании из книги
#Кристал Пэлас
22 апреля 2020, 13:28
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25