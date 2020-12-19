Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Квинси Промес
Муктар Дьякаби
Артем Дзюба
Александр Соболев
Ивица Олич
Александр Кокорин
Лука Модрич
Словакия
Россия
Нидерланды
Германия
Мальта
США
Китай
Норвегия
Косово
Сербия
Франция
Спартак
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
Краснодар
Локомотив
Вильярреал
Атлетико
Реал
Тамбов
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кристал Пэлас
Лондон
Подписаться
Сайт
www.cpfc.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Селхарст Парк
Тренер
Рой Ходжсон
Р. Ходжсон
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Классный скилл игрока «Лейпцига». Каждый его пятый гол – победный, каждый шестой залетает в дополнительное время
#Александр Сорлот
28 февраля, 12:56
«Ливерпуль» забил семь голов за матч. За этим результатом – бомбардирские рекорды и признание Клоппа
#Ливерпуль
19 декабря 2020, 18:38
Все говорят: «Спартак» берет Мозеса как крайнего защитника. Это правда? Но он же бегал в атаке. Когда изменился?
#Виктор Мозес
15 октября 2020, 23:50
Эфир в Англии сорвал голосовой помощник на телефоне. Ведущая говорила об успехах «Эвертона» – тот громко напомнил его положение
#Эвертон
03 октября 2020, 17:56
В Кубке лиги 24 раза пробили пенальти. Решающий удар не забил самый надежный пенальтист
#Лука Миливоевич
16 сентября 2020, 12:43
12-летний подросток арестован за расизм против игрока «Кристал Пэлас»
#Уилфрид Заа
12 июля 2020, 20:47
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
Ситуация в «Арсенале» – жара. Капитан бунтует, над тренером смеются
#Арсенал
01 ноября 2019, 21:41
#
новости спорта
Заа – первый игрок АПЛ, который не встал на колено перед матчем. Считает, что такого протеста недостаточно
1
13 марта, 19:33
1
Семь голов «Ливерпуля» = семь разных ассистентов. Это первый случай в АПЛ
19 декабря 2020, 17:59
«Ливерпуль» впервые победил в выездном матче АПЛ с разницей в семь голов
19 декабря 2020, 17:31
Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
23 ноября 2020, 17:11
«Ливерпуль» не проигрывает на «Энфлиде» в АПЛ 60 матчей – серия длится 1238 дней
12 сентября 2020, 22:10
«Кристал Пэлас» не совершил ни одного касания в штрафной «Ливерпуля» – такого не было в АПЛ минимум 10 лет
25 июня 2020, 13:07
«Кристал Пэлас» считает себя старейшим профессиональным футбольным клубом
22 апреля 2020, 09:52
В матче против «Кристал Пэлас» Обамеянг забил и удалился. До этого такое происходило с Артетой
11 января 2020, 17:47
«Кристал Пэлас» назвал себя старейшим профессиональным клубом мира. Все доказательства – в исследовании из книги
#Кристал Пэлас
22 апреля 2020, 13:28
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25