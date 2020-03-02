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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Гончаренко уже тренировал в Краснодаре – был скандал. Его уволили с формулировкой «мягкий характер», в ответ он назвал пару людей дерьмом
#Виктор Гончаренко
5 часов назад
Давайте признаем: Мусаев хорошо поработал в «Краснодаре». Просто его цикл закончился
1
#Мурад Мусаев
04 апреля, 14:15
1
«Краснодар» пообещал, что не уволит Мусаева, даже если он проиграет все матчи. Сейчас он ушел сам 🤷
#Мурад Мусаев
03 апреля, 23:48
«Краснодар» расстреливают весь сезон: уже в восьмом матче пропускают по 3+
#Краснодар
03 апреля, 19:54
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
2021 год «Краснодара» – ад. В одной картинке
1
#Краснодар
08 марта, 20:25
1
Идеальный день рождения Соболева: забил два «Краснодару», стал лучшим игроком, а «Спартак» выиграл разгромно
1
#Александр Соболев
07 марта, 20:52
1
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
новости спорта
Виктор Гончаренко – новый тренер «Краснодара»
10 часов назад
«Краснодар» подтвердил отставку Мусаева. Клуб идет десятым в РПЛ
04 апреля, 11:04
Мусаев сказал, что матч с «Ахматом» был для него последним в статусе тренера «Краснодара»
03 апреля, 22:51
«Краснодар» проиграл «Ахмату» – 0:5. Это его шестое поражение (из восьми матчей) в 2021-м
03 апреля, 18:23
Берг уйдет из «Краснодара» летом. Вернется в «Гетеборг», где начинал карьеру
22 марта, 12:07
«Краснодар» проиграл «Динамо», ведя 2:0 к 59-й минуте
18 марта, 21:01
Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром». Он не играл из-за травмы три месяца
17 марта, 13:48
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
Почему русские команды проваливают еврокубки и как сделать их умнее. Рассказывает единственный тренер-аналитик РПЛ
#Дмитрий Столбиков
02 марта 2020, 14:00
1
Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
#Краснодар
28 февраля, 21:37
Сколько «Краснодар» заработал в Европе как самый успешный русский клуб сезона
#Краснодар
26 февраля, 11:22
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Что нужно русским клубам в последнем туре еврокубков
#Лига чемпионов
03 декабря 2020, 01:05
«Краснодар» дважды проиграл и вылетел из Кубка России. В этих матчах – постоянные ошибки Городова
#Евгений Городов
21 февраля, 19:56
Наши клубы не очень хорошо играют в еврокубках после зимних сборов. Некоторые даже винят в этом межсезонье
#Краснодар
18 февраля, 23:53
Сафонов пропал из-за травмы. Пропустил сборы, до сих пор лечится, а потом может сыграть в ФНЛ
#Матвей Сафонов
18 февраля, 21:49
Онлайн жеребьевки плей-офф еврокубков: «Барса» сыграет с «ПСЖ», «Краснодар» – с загребским «Динамо»
#Лига чемпионов
14 декабря 2020, 13:15
Вся боль «Локомотива» – в разгроме от «Краснодара». Таких крупных поражений в РПЛ еще не было
#Локомотив
13 декабря 2020, 19:26
Последний раз смотрим на результаты наших в Европе – и плачем
#РПЛ
11 декабря 2020, 00:56
Клубы плей-офф Лиги чемпионов: четыре новичка, не из топ-5 лиг – только «Порту»
#Лига чемпионов
10 декабря 2020, 01:04
Ура, русский клуб наконец-то выиграл матч еврокубка и сразу вышел в плей-офф ЛЕ
#Краснодар
02 декабря 2020, 23:21
Что нужно русским клубам, чтобы выйти в евровесну
1
#Лига чемпионов
27 ноября 2020, 02:45
1
Все о матче «Краснодар» – «Ренн»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
02 декабря 2020, 12:27
Эмоциональный Мусаев: бесился из-за промахов, швырял бутылку и удалился после матча. «Краснодар» снова проиграл
#Мурад Мусаев
28 ноября 2020, 18:54
8 случаев, когда Кайо ошибался под голы «Краснодару»
#Кайо
24 ноября 2020, 23:14
В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
#Краснодар
24 ноября 2020, 22:23
Все о матче «Краснодар» – «Севилья»: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Лига чемпионов
24 ноября 2020, 10:50
Шапи часто получает желтые карточки. Большая часть – за неспортивное поведение, симуляции и споры с судьями
#Магомед-Шапи Сулейманов
24 ноября 2020, 22:22
«Краснодар» проваливает сезон. Почему?
#Краснодар
10 ноября 2020, 14:53
Дзюба отдал приз лучшего игрока Сутормину, у которого до матча умер отец и который плакал после гола 👏
#Артем Дзюба
08 ноября 2020, 21:35
Драматичный матч Дзюбы: фанаты свистели и оскорбляли, а он забил и послал поцелуи
#Артем Дзюба
08 ноября 2020, 20:56
36 светлых историй из сезона РПЛ
8
#РПЛ
24 июля 2020, 17:30
8
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