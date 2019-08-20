Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
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Сайт
www.qpr.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Лофтус Роуд
Тренер
Стив Макларен
С. Макларен
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Алкоголизм, депрессия и проигранные деньги – такой тоже может быть жизнь профессионального футболиста
#Стивен Колкер
20 августа 2019, 20:10
# новости спорта
«Шеффилд» снова проиграл. В этом сезоне АПЛ у него ни одной победы
29 декабря 2020, 23:03