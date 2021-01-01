Корнелья
Корнелья де Ллобрегат
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Страна
Испания
Стадион
Тренер
Жорди Рохер
Ж. Рохер
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
A. Jimenez A.
Нап
2
1
0
1
0
B. Garcia B.
Нап
1
0
0
1
0
Eloy E.
Нап
1
0
0
1
0
Agustin Medina Delgado A.
Нап
1
0
0
1
0
K. Presa K.
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
5
игроков
5
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
5
нападающих