Копенгаген
Копенгаген
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Дания
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Джесс Торуп
Д. Торуп
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Аномалии первого дня еврокубков после пандемии: датчане в 1/4, три гола в концовке в Киеве и опять мяч Лингарда
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#Лига Европы
06 августа 2020, 00:23
1
«Спасибо» на разных языках – такую надпись на формах вышили команды еврокубков
#Лига Европы
06 августа 2020, 00:17
Полиция Копенгагена назвала фанатов «Селтика» геями. Это опечатка в одной букве
#Лига Европы
21 февраля 2020, 12:30
Датский стадион, где Россия сыграет на Евро-2020
#Дания
22 ноября 2019, 23:25
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35
Капитану «Копенгагена» подарили скамейку. Так фанаты поздравили его с окончанием карьеры
#Вильям Квист
30 апреля 2019, 10:48
# новости спорта
Защитник «Копенгагена» Варела перешел в «Динамо». Это аренда до конца сезона
17 октября 2020, 14:40
У вратаря «Копенгагена» Юнссона 13 сейвов в матче с «МЮ». Лучший результат в еврокубках за 4 года
11 августа 2020, 14:23
«МЮ» сыграет с «Копенгагеном» в 1/4 ЛЕ
1
06 августа 2020, 00:40
1
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург», хотя до 89-й минуты было 0:0. «Копенгаген» тоже вышел в 1/4
05 августа 2020, 21:48