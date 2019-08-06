Кемницер
Хемниц
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Сайт
www.chemnitzerfc.de/cfc/home/
Страна
Германия
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Немецкий клуб уволил капитана из-за его дружбы с ультраправыми фанатами
#Кемницер
06 августа 2019, 14:51