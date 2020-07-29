Кельн
Кельн
Подписаться
Сайт
www.fc.de/
Страна
Германия
Стадион
Рейн Энерги
Тренер
Маркус Гиздол
М. Гиздол
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
«Я чуть не взорвался». Игрок «Кельна» на сутки впал в кому из-за аллергии на анестезию
#Себастьян Борнау
24 марта, 17:30
Фанат «Боруссии» М проиграл 500 евро, когда специально не сказал название «Кельна»
1
#Боруссия М
29 июля 2020, 16:00
1
Фанаты «Вердера» скинулись на сто ящиков пива «Униону». В благодарность за нужный результат
#Вердер
02 июля 2020, 16:25
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая 2020, 14:31
Главный вывод тура Бундеслиги – перерыва не было
#Бундеслига
19 мая 2020, 01:01
В «Байере» вышел самый юный игрок в истории. Говорят, его трансфер нарушил соглашение о молодежи
#Флориан Виртц
18 мая 2020, 23:03
Футболист «Ливерпуля» уже пять лет в клубе – и до сих пор не сыграл ни минуты. Зато съездил в 6 аренд
#Тайво Авонийи
17 мая 2020, 19:10
Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу
#Венсан Козьелло
01 февраля 2020, 11:00
# новости спорта
У «Баварии» 24 гола после шести туров – это рекорд Бундеслиги
01 ноября 2020, 15:40
«Реал» – самый дорогой футбольный бренд
30 июля 2020, 10:17
Дэвис из «Баварии» стал лучшим новичком Бундеслиги
20 июня 2020, 16:01
Форвард «Кельна» Ут бил пенальти во всех турах после рестарта. Забил только один
27 мая 2020, 23:22
В «Кельне» три человека заразились коронавирусом
01 мая 2020, 22:43
The Bell: «Динамо» заплатило агентам за Рауша больше 80% от суммы сделки
17 июня 2019, 17:07
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая 2020, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая 2020, 21:25
«Кельн» отказался от академии в Китае. Из этого тоже получился скандал
#Кельн
20 декабря 2019, 12:24
Крутой рекорд «Майнца»: 4 гола на выезде в меньшинстве. А тренер красиво отомстил за прошлую отставку
#Майнц
25 ноября 2019, 13:13
4500 фанатов «Кельна» исполнили гимн клуба в Кельнском соборе. Красивой традиции – несколько лет
#Кельн
24 августа 2019, 11:32
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05