Катанцаро
Катанцаро
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Италия
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Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
P. Fazio P.
Нап
1
1
0
0
0
A. Di Massimo A.
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
2
нападающих