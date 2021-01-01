Картахена
Картахена
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Сайт
Страна
Испания
Стадион
Картогонова
Тренер
Луис Гарсия Тевенет
Л. Тевенет
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Жан-Пьерр Райнер Ж. Райнер
Защ
25
1
0
0
0
1
Elady E.
Нап
1
1
0
1
0
A. Gallar A.
Нап
1
0
0
1
0
I. Gil I.
Нап
1
0
1
1
0
S. Aguza S.
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
5
игроков
5
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
0
полузащитников
4
нападающих