Карабах
Агдам
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Сайт
www.qarabagh.com/
Страна
Азербайджан
Стадион
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Тренер
Гурбан Гурбанов
Г. Гурбанов
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Почему вообще Азербайджан и Армения конфликтуют? Объяснение в 5 абзацах
4
#политика
04 октября 2019, 11:48
4
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35
# новости спорта
Глава пресс-службы «Карабаха» пожизненно отстранен от футбола. Он призывал убивать армян
26 ноября 2020, 18:39
УЕФА запретил главе пресс-службы «Карабаха» работать в футболе – это из-за призыва убивать армян
04 ноября 2020, 16:24
УЕФА запустил расследование после слов главы пресс-службы «Карабаха». Он призвал убивать армян
03 ноября 2020, 10:55