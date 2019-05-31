Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
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Сайт
www.fck.de/
Страна
Германия
Стадион
Фритц Вальтер
Тренер
Коста Руньяич
К. Руньяич
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
31 мая 2019, 18:00