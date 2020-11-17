Кадис
Кадис
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Сайт
www.cadizcf.com/
Страна
Испания
Стадион
Рамон де Карранcа
Тренер
Альваро Сервера
А. Сервера
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Капитан «Валенсии» увел команду с поля из-за расизма. Они доиграли матч из-за угрозы снятия очков - но судьи это отрицают
#Муктар Диакаби
вчера, 16:05
Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰
#Примера
17 ноября 2020, 18:35
Игрок «Кадиса» так бурно радовался, что все подумали: это наркотики. Он психанул, сдал наркотест и показал справку
#Кадис
15 июля 2020, 13:00
# новости спорта
«Валенсия» ушла с поля из-за расизма в матче Примеры. Команду вернул пострадавший игрок
04 апреля, 20:54
«Реал» проиграл домашний матч Примеры впервые за 399 дней. Рамос травмировался
17 октября 2020, 22:17
«Кадис» вышел в Примеру. За последние 27 сезонов он играл там всего однажды
13 июля 2020, 10:47