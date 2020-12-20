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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
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Германия
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Тюрам из «Боруссии» М плюнул в лицо сопернику. Извинился и сказал, что случайно
#Маркус Тюрам
20 декабря 2020, 12:22
«Баварию» уничтожил племянник Хенесса. Раньше он работал в клубе – против были и фанаты, и дядя
#Себастьян Хенесс
28 сентября 2020, 19:59
Ибишевич в «Шальке» отказался от всей зарплаты. Будет жить только на бонусы от достижений
#Ведад Ибишевич
04 сентября 2020, 21:56
В Германии не наказывают даже за поцелуй партнера
#Дедрик Бойата
16 мая 2020, 23:05
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая 2020, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая 2020, 21:25
Вы его не знаете, но он нашел Фирмино, Мане и Нагельсманна, создал школу «Ред Булла» и продвинул ценность интеллекта
1
#Эрнст Таннер
04 мая 2020, 09:33
1
Немецкая лаборатория ищет вакцину от коронавируса. Ее главный спонсор – владелец «Хоффенхайма», которого ненавидят фанаты всех клубов
#коронавирус
16 марта 2020, 14:12
#
новости спорта
Бывший игрок «Хоффенхайма» возобновил карьеру в молодежке команды. Он не играл с 2018-го
1
29 января, 11:37
1
«Шальке» выиграл в Бундеслиге впервые с января 2020 года. Серия без побед составила 30 матчей
09 января, 19:17
«Боруссия» М оштрафовала Тюрама на месячную зарплату за плевок в лицо соперника
20 декабря 2020, 17:50
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
«Бавария» не проигрывает 13 матчей подряд
28 ноября 2020, 19:55
У «Баварии» 24 гола после шести туров – это рекорд Бундеслиги
01 ноября 2020, 15:40
«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» и прервала 21-матчевую беспроигрышную серию в Бундеслиге
27 сентября 2020, 19:02
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
Крутой рекорд «Майнца»: 4 гола на выезде в меньшинстве. А тренер красиво отомстил за прошлую отставку
#Майнц
25 ноября 2019, 13:13
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05