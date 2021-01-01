Химик
Дзержинск
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Страна
Россия
Стадион
Химик
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
23
Евгений Чернов Е. Чернов
Защ
28
22
1
0
1
0
14
Георгий Джикия Г. Джикия
Защ
27
22
2
0
10
0
33
Семен Федотов С. Федотов
Защ
29
19
0
0
4
1
6
Сергей Шустиков С. Шустиков
Защ
32
16
0
0
2
0
90
Мурад Тагилов М. Тагилов
Защ
31
13
1
0
2
0
4
Олег Бабенков О. Бабенков
Защ
35
9
2
0
0
0
2
Артем Самсонов А. Самсонов
Защ
32
8
1
0
3
0
38
Дмитрий Зинович Д. Зинович
Защ
31
7
1
0
1
0
27
Станислав Лебамба С. Лебамба
Защ
32
7
0
0
0
0
3
Предраг Кашчелан П. Кашчелан
Защ
30
4
0
0
0
0
29
Иван Мельник И. Мельник
Защ
29
1
0
0
0
0
8
Павел Карасев П. Карасев
Пол
28
20
3
0
1
0
19
Дмитрий Шилов Д. Шилов
Пол
30
18
1
0
2
0
17
Сергей Квасов С. Квасов
Пол
37
16
1
0
0
0
7
Михаил Гащенков М. Гащенков
Пол
28
16
0
0
0
0
13
Михаил Костюков М. Костюков
Пол
29
13
1
0
1
1
12
Александр Касьян А. Касьян
Пол
32
13
3
0
3
0
9
Руслан Паштов Р. Паштов
Пол
28
12
1
0
3
0
15
Иван Звягин И. Звягин
Пол
29
12
0
0
1
0
39
Парвизджон Умарбаев П. Умарбаев
Пол
26
7
1
0
1
0
5
Артур Валикаев А. Валикаев
Пол
33
7
0
0
0
0
26
Николай Нестеренко Н. Нестеренко
Пол
36
4
0
0
0
0
18
Дмитрий Соколов Д. Соколов
Пол
33
3
1
0
1
0
30
Глеб Федотов Г. Федотов
Пол
25
3
0
0
0
0
22
Филипп Постников Ф. Постников
Пол
31
0
0
0
0
0
32
Владимир Ильин В. Ильин
Нап
28
18
1
0
1
0
24
Иван Столбовой И. Столбовой
Нап
34
15
3
0
2
0
20
Александр Еркин А. Еркин
Нап
31
13
1
0
5
0
10
Илья Кузьмичев И. Кузьмичев
Нап
33
12
1
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Даниил Гавиловский Д. Гавиловский
Вра
31
11
18
0
1
0
18
Олег Чуваев О. Чуваев
Вра
33
6
8
0
1
0
40
Младен Божович М. Божович
Вра
36
6
6
0
0
0
21
Артем Загребин А. Загребин
Вра
32
2
5
0
0
0
16
Дмитрий Гавриков Д. Гавриков
Вра
26
1
0
0
0
0
34
игроков
34
Всего игроков
5
вратарей
11
защитников
14
полузащитников
4
нападающих