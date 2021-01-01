Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
22
1
0
1
0
Защ
27
22
2
0
10
0
Защ
29
19
0
0
4
1
Защ
32
16
0
0
2
0
Защ
31
13
1
0
2
0
Защ
35
9
2
0
0
0
Защ
32
8
1
0
3
0
Защ
31
7
1
0
1
0
Защ
32
7
0
0
0
0
Защ
30
4
0
0
0
0
Защ
29
1
0
0
0
0
Пол
28
20
3
0
1
0
Пол
30
18
1
0
2
0
Пол
37
16
1
0
0
0
Пол
28
16
0
0
0
0
Пол
29
13
1
0
1
1
Пол
32
13
3
0
3
0
Пол
28
12
1
0
3
0
Пол
29
12
0
0
1
0
Пол
26
7
1
0
1
0
Пол
33
7
0
0
0
0
Пол
36
4
0
0
0
0
Пол
33
3
1
0
1
0
Пол
25
3
0
0
0
0
Пол
31
0
0
0
0
0
Нап
28
18
1
0
1
0
Нап
34
15
3
0
2
0
Нап
31
13
1
0
5
0
Нап
33
12
1
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
31
11
18
0
1
0
Вра
33
6
8
0
1
0
Вра
36
6
6
0
0
0
Вра
32
2
5
0
0
0
Вра
26
1
0
0
0
0
34
игроков
34
Всего игроков
5
вратарей
11
защитников
14
полузащитников
4
нападающих