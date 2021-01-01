Херес
Херес-де-ла-Фронтера
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Испания
Стадион
Шапин
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Артилес Айтами А. Айтами
Защ
35
26
2
0
7
0
0
Леандро Жиода Л. Жиода
Защ
36
25
2
0
4
1
0
Хосе Мануэль Касадо Х. Касадо
Защ
34
24
0
0
9
0
0
Франсис Перес Ф. Перес
Защ
39
22
1
0
5
0
0
Давид Прието Д. Прието
Защ
38
19
0
0
1
2
0
Хосе Редондо Х. Редондо
Защ
44
12
0
0
5
2
0
Хезус Мендоса Х. Мендоса
Защ
44
11
0
0
1
0
0
Карлос Кальво К. Кальво
Пол
35
31
4
0
4
1
0
Момо Момо
Пол
38
24
2
0
2
0
0
Алекс Бергантиньос А. Бергантиньос
Пол
35
22
0
0
3
0
0
Висенте Морено В. Морено
Пол
46
21
0
0
4
0
0
Сиди Кейта С. Кейта
Пол
36
21
0
0
7
2
0
Виктор Санчес В. Санчес
Пол
33
21
2
0
3
1
0
Абель Гомес А. Гомес
Пол
39
16
0
0
2
0
0
Эмилио Викейра Э. Викейра
Пол
46
14
0
0
1
0
0
Марио Бермехо М. Бермехо
Нап
42
30
10
2
6
0
0
Фабиан Орельяна Ф. Орельяна
Нап
35
24
2
0
2
1
0
Перес Антонито П. Антонито
Нап
43
23
3
0
2
0
0
Эмилиано Арментерос Э. Арментерос
Нап
35
22
4
0
3
1
0
Мичел Мичел
Нап
43
14
2
0
1
0
0
Матиас Алустица М. Алустица
Нап
36
10
1
0
1
0
0
Джанкарло Мальдонадо Д. Мальдонадо
Нап
38
8
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Ренан Ренан
Вра
36
31
51
0
3
0
0
Чема Чема
Вра
40
3
5
0
1
0
0
Тони Тони
Вра
43
0
0
0
0
0
25
игроков
25
Всего игроков
3
вратаря
7
защитников
8
полузащитников
7
нападающих