Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
35
26
2
0
7
0
Защ
36
25
2
0
4
1
Защ
34
24
0
0
9
0
Защ
39
22
1
0
5
0
Защ
38
19
0
0
1
2
Защ
44
12
0
0
5
2
Защ
44
11
0
0
1
0
Пол
35
31
4
0
4
1
Пол
35
22
0
0
3
0
Пол
46
21
0
0
4
0
Пол
36
21
0
0
7
2
Пол
33
21
2
0
3
1
Пол
39
16
0
0
2
0
Пол
46
14
0
0
1
0
Нап
42
30
10
2
6
0
Нап
35
24
2
0
2
1
Нап
43
23
3
0
2
0
Нап
35
22
4
0
3
1
Нап
36
10
1
0
1
0
Нап
38
8
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
25
игроков
25
Всего игроков
3
вратаря
7
защитников
8
полузащитников
7
нападающих