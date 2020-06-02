Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
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Сайт
www.htafc.com/
Страна
Англия
Стадион
Джон Смит'с
Тренер
Ян Зиверт
Я. Зиверт
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Кто придумал классику – черно-белый мяч с пятиугольниками. Есть такие версии: архитектор, датский вратарь и adidas
#Футбол
02 июня 2020, 14:50
«Хаддерсфилд» выпустил форму с огромной рекламой. На самом деле клуб обманул всех и борется за чистоту футболок
#Хаддерсфилд
19 июля 2019, 20:43
# новости спорта
Клубам АПЛ выплатили 2 миллиарда фунтов. В первом сезоне АПЛ сумма выплат была в 70 раз меньше
23 мая 2019, 22:17
«Манчестер Юнайтед» пропустил в 14 матчах АПЛ подряд
05 мая 2019, 18:17