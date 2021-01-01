Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
30
6
0
0
0
0
Защ
27
6
0
0
2
0
Защ
28
5
0
0
0
0
Защ
30
5
0
0
0
0
Защ
34
5
0
0
0
0
Защ
30
1
0
0
0
0
Защ
36
1
0
0
0
0
Защ
32
0
0
0
0
0
Защ
25
0
0
0
0
0
Пол
36
6
1
0
0
0
Пол
26
6
0
0
2
0
Пол
26
6
0
0
0
0
Пол
28
3
0
0
0
0
181Мимун Махи М. Махи
Пол
27
3
0
0
0
0
Пол
23
1
0
0
1
0
Нап
30
6
0
0
1
0
Нап
30
6
1
0
1
0
Нап
30
5
0
0
0
0
Нап
34
4
0
0
1
1
Нап
27
0
0
0
0
0
Нап
24
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
30
6
8
0
0
0
Вра
43
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
2
вратаря
9
защитников
6
полузащитников
6
нападающих