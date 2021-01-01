Гронинген
Гронинген
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Страна
Нидерланды
Стадион
Евроборг
Тренер
Эрнест Фабер
Э. Фабер
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
2
Йохан Каппельхоф Й. Каппельхоф
Защ
30
6
0
0
0
0
33
Ханс Хатебур Х. Хатебур
Защ
27
6
0
0
2
0
3
Каспер Ларсен К. Ларсен
Защ
28
5
0
0
0
0
28
Абель Тамата А. Тамата
Защ
30
5
0
0
0
0
6
Этьенн Реийнен Э. Реийнен
Защ
34
5
0
0
0
0
5
Лоренцо Барнет Л. Барнет
Защ
30
1
0
0
0
0
21
Расмус Линдгрен Р. Линдгрен
Защ
36
1
0
0
0
0
24
Том Хиариеж Т. Хиариеж
Защ
32
0
0
0
0
0
37
Десевио Пэйн Д. Пэйн
Защ
25
0
0
0
0
0
23
Хедвигес Мадуро Х. Мадуро
Пол
36
6
1
0
0
0
22
Симон Тибблинг С. Тибблинг
Пол
26
6
0
0
2
0
10
Альберт Русняк А. Русняк
Пол
26
6
0
0
0
0
17
Йеспер Дрост Й. Дрост
Пол
28
3
0
0
0
0
181
Мимун Махи М. Махи
Пол
27
3
0
0
0
0
38
Жуниньо Бакуна Ж. Бакуна
Пол
23
1
0
0
1
0
11
Брайан Линссен Б. Линссен
Нап
30
6
0
0
1
0
9
Дэнни Хусен Д. Хусен
Нап
30
6
1
0
1
0
7
Ярхинио Антониа Я. Антониа
Нап
30
5
0
0
0
0
8
Майкл де Лиув М. де Лиув
Нап
34
4
0
0
1
1
19
Дино Исламович Д. Исламович
Нап
27
0
0
0
0
0
46
Гейс Яспер Г. Яспер
Нап
24
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Сержио Падт С. Падт
Вра
30
6
8
0
0
0
26
Петер ван дер Влаг П. ван дер Влаг
Вра
43
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
2
вратаря
9
защитников
6
полузащитников
6
нападающих