Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
41
24
0
0
0
0
Защ
38
23
0
0
7
1
Защ
36
22
0
0
2
0
Защ
43
17
0
0
5
0
Защ
34
16
0
0
2
0
Защ
43
15
0
0
1
0
Защ
38
13
0
0
3
0
Защ
46
8
0
0
0
2
Защ
36
8
0
0
0
0
Защ
31
7
0
0
0
1
Защ
37
5
0
0
0
0
Защ
28
0
0
0
0
0
Пол
45
32
1
0
6
0
Пол
41
29
3
0
4
0
Пол
39
28
4
0
5
0
Пол
37
27
0
1
9
0
Пол
42
25
1
0
3
1
Пол
37
17
1
0
4
1
Пол
31
15
2
0
1
0
Пол
41
8
0
0
1
0
Пол
31
5
0
0
0
0
Пол
31
5
0
0
0
0
Пол
29
2
0
0
0
0
Нап
46
36
5
0
0
0
Нап
42
31
9
0
1
0
Нап
33
13
0
0
1
0
Нап
34
3
0
0
2
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
39
20
34
0
0
1
Вра
46
15
19
0
0
0
Вра
31
2
4
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
3
вратаря
12
защитников
11
полузащитников
6
нападающих