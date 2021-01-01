Гренобль
Гренобль
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Франция
Стадион
Стад де Альп
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Давид Соже Д. Соже
Защ
41
24
0
0
0
0
0
Боштьян Цесар Б. Цесар
Защ
38
23
0
0
7
1
0
Жан Кальве Ж. Кальве
Защ
36
22
0
0
2
0
0
Мартиаль Робен М. Робен
Защ
43
17
0
0
5
0
0
Санди Пайо С. Пайо
Защ
34
16
0
0
2
0
0
Миливое Витакич М. Витакич
Защ
43
15
0
0
1
0
0
Джимми Манфруа Д. Манфруа
Защ
38
13
0
0
3
0
0
Давид Жеммали Д. Жеммали
Защ
46
8
0
0
0
2
0
Зоран Рендулич З. Рендулич
Защ
36
8
0
0
0
0
0
Хьюго Сианси Х. Сианси
Защ
31
7
0
0
0
1
0
Франсуа Маро Ф. Маро
Защ
37
5
0
0
0
0
0
Атила Тюран А. Тюран
Защ
28
0
0
0
0
0
0
Лоран Батльес Л. Батльес
Пол
45
32
1
0
6
0
0
Николя Дьез Н. Дьез
Пол
41
29
3
0
4
0
0
Дайсуке Мацуи Д. Мацуи
Пол
39
28
4
0
5
0
0
Алексис Ромао А. Ромао
Пол
37
27
0
1
9
0
0
Лоран Куртуа Л. Куртуа
Пол
42
25
1
0
3
1
0
Джимми Жуан Д. Жуан
Пол
37
17
1
0
4
1
0
Йорик Раве Й. Раве
Пол
31
15
2
0
1
0
0
Лоран Маке Л. Маке
Пол
41
8
0
0
1
0
0
Софиан Фегули С. Фегули
Пол
31
5
0
0
0
0
0
Джонатан Тинан Д. Тинан
Пол
31
5
0
0
0
0
0
Мехди Бурабиа М. Бурабиа
Пол
29
2
0
0
0
0
0
Нассим Акрур Н. Акрур
Нап
46
36
5
0
0
0
0
Даниэль Любоя Д. Любоя
Нап
42
31
9
0
1
0
0
Пьер Бойя П. Бойя
Нап
37
17
0
0
4
0
0
Йосип Тадич Й. Тадич
Нап
33
13
0
0
1
0
0
Мустафа Кучукович М. Кучукович
Нап
34
3
0
0
2
0
0
Шо Ито Ш. Ито
Нап
32
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Жоди Вивиани Ж. Вивиани
Вра
39
20
34
0
0
1
0
Ронан Ле Кром Р. Ле Кром
Вра
46
15
19
0
0
0
0
Брис Мобле Б. Мобле
Вра
31
2
4
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
3
вратаря
12
защитников
11
полузащитников
6
нападающих