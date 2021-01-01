Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
26
25
1
0
3
1
Защ
34
24
3
1
8
1
Защ
28
23
0
3
7
0
Защ
24
19
0
0
1
0
Защ
32
16
1
1
3
0
Защ
24
16
0
0
1
1
Защ
32
8
0
2
2
0
Защ
20
6
0
0
2
0
Защ
24
5
0
0
0
0
Защ
21
1
0
0
0
0
Защ
19
0
0
0
0
0
Пол
29
25
1
3
3
0
Пол
23
25
3
1
7
0
Пол
25
24
3
2
2
0
Пол
32
16
0
1
6
1
Пол
26
14
0
1
1
0
Пол
22
11
1
2
0
0
Пол
21
6
2
0
0
0
Пол
28
2
0
0
0
0
Пол
20
0
0
0
0
0
Нап
35
23
5
0
5
0
Нап
38
23
4
2
1
0
Нап
28
22
1
3
1
0
Нап
23
18
5
0
4
0
41Samir Ujkani S.
Нап
1
0
0
1
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
22
0
0
0
0
0
42Sergio Barcia S.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
25
0
0
0
0
0
Вра
25
0
0
0
0
0
Вра
20
0
0
0
0
0
38
игроков
38
Всего игроков
4
вратаря
11
защитников
13
полузащитников
10
нападающих