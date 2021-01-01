Гранада
Гранада
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Испания
Стадион
Лос Карменес
Тренер
Диего Мартинес
Д. Мартинес
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
22
Домингуш Дуарте Д. Дуарте
Защ
26
25
1
0
3
1
6
Херман Санчес Х. Санчес
Защ
34
24
3
1
8
1
2
Димитри Фулкье Д. Фулкье
Защ
28
23
0
3
7
0
15
Карлос Нева К. Нева
Защ
24
19
0
0
1
0
19
Анхель Монторо А. Монторо
Защ
32
16
1
1
3
0
20
Хесус Вальехо Х. Вальехо
Защ
24
16
0
0
1
1
16
Виктор Диас В. Диас
Защ
32
8
0
2
2
0
3
Нехуэн Перес Н. Перес
Защ
20
6
0
0
2
0
18
Адриан Марин А. Марин
Защ
24
5
0
0
0
0
28
Пепе Санчес П. Санчес
Защ
21
1
0
0
0
0
34
Рауль Торренте Р. Торренте
Защ
19
0
0
0
0
0
10
Антонио Пуэртас А. Пуэртас
Пол
29
25
1
3
3
0
21
Янхель Эррера Я. Эррера
Пол
23
25
3
1
7
0
24
Роберт Кенеди Р. Кенеди
Пол
25
24
3
2
2
0
8
Ян Брайс Я. Брайс
Пол
23
19
0
0
0
1
4
Максим Гоналон М. Гоналон
Пол
32
16
0
1
6
1
5
Луис Милья Л. Милья
Пол
26
14
0
1
1
0
14
Феде Вико Ф. Вико
Пол
26
13
0
0
1
0
17
Куини Куини
Пол
31
11
0
0
2
0
26
Альберто Соро А. Соро
Пол
22
11
1
2
0
0
0
Домингуш Кина Д. Кина
Пол
21
6
2
0
0
0
12
Рамон Азиз Р. Азиз
Пол
28
2
0
0
0
0
27
Антонио Аранда А. Аранда
Пол
20
0
0
0
0
0
29
Исма Руис И. Руис
Пол
20
0
0
0
0
0
9
Роберто Сольдадо Р. Сольдадо
Нап
35
23
5
0
5
0
23
Хорхе Молина Х. Молина
Нап
38
23
4
2
1
0
11
Дарвин Мачис Д. Мачис
Нап
28
22
1
3
1
0
7
Луис Суарес Л. Суарес
Нап
23
18
5
0
4
0
41
Samir Ujkani S.
Нап
1
0
0
1
0
0
Álvaro Bravo Á.
Нап
1
0
0
0
0
38
Дани Пломер Д. Пломер
Нап
22
0
0
0
0
0
42
Sergio Barcia S.
Нап
0
0
0
0
0
7
Антонин Антонин
Нап
20
0
0
0
0
0
0
Jesus Rodriguez Ortuno J.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Руй Силва Р. Силва
Вра
27
27
46
0
1
0
35
Жоау Кошта Ж. Кошта
Вра
25
0
0
0
0
0
13
Аарон Эскандель А. Эскандель
Вра
25
0
0
0
0
0
31
Арнау Фабрега А. Фабрега
Вра
20
0
0
0
0
0
38
игроков
38
Всего игроков
4
вратаря
11
защитников
13
полузащитников
10
нападающих