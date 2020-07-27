Гленторан
Белфаст
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Сайт
www.glentoran.com/
Страна
Северная Ирландия
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Автогол, на который больно смотреть: защитник влетел в спокойно лежащий мяч
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#Гленторан
27 июля 2020, 23:14
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