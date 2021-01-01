Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
27
30
0
4
8
2
Защ
42
29
0
3
11
0
Защ
38
29
1
1
5
0
Защ
32
25
0
0
4
0
Защ
41
21
0
0
0
0
Защ
32
21
2
1
8
2
Защ
32
12
1
0
4
0
Защ
23
0
0
0
0
0
Защ
23
0
0
0
0
0
Пол
30
31
2
4
9
0
Пол
33
28
9
3
0
0
Пол
38
28
0
1
13
1
Пол
29
20
0
2
5
0
Пол
36
14
0
0
1
0
Пол
22
0
0
0
0
0
Пол
23
0
0
0
0
0
Пол
24
0
0
0
0
0
Пол
23
0
0
0
0
0
Нап
33
28
6
1
3
0
Нап
32
20
2
0
5
0
Нап
28
19
2
1
1
0
Нап
41
18
5
0
2
0
22Иссиар Диа И. Диа
Нап
33
11
0
0
0
0
Нап
33
9
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
35
31
47
1
1
0
Вра
23
1
0
0
0
0
Вра
22
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
10
полузащитников
7
нападающих