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Франция
Стадион
Анже Казанова
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
3
Иссиага Силла И. Силла
Защ
27
30
0
4
8
2
6
Давид Дюкортью Д. Дюкортью
Защ
42
29
0
3
11
0
15
Кадер Мангане К. Мангане
Защ
38
29
1
1
5
0
21
Пабло Мартинес П. Мартинес
Защ
32
25
0
0
4
0
5
Жереми Бреше Ж. Бреше
Защ
41
21
0
0
0
0
4
Родерик Филиппи Р. Филиппи
Защ
32
21
2
1
8
2
13
Алассан Туре А. Туре
Защ
32
12
1
0
4
0
35
Шарль Виттини Ш. Виттини
Защ
23
0
0
0
0
0
34
Дути Гбампок Д. Гбампок
Защ
23
0
0
0
0
0
23
Дамьян Джокович Д. Джокович
Пол
30
31
2
4
9
0
10
Мохамед Ларби М. Ларби
Пол
33
28
9
3
0
0
8
Джером Ле Монье Д. Ле Монье
Пол
38
28
0
1
13
1
29
Александр Коефф А. Коефф
Пол
29
20
0
2
5
0
18
Амос Юга А. Юга
Пол
28
15
0
1
4
0
20
Луис Поджи Л. Поджи
Пол
36
14
0
0
1
0
33
Ком Касанова К. Касанова
Пол
22
0
0
0
0
0
33
Томас Бьянкардини Т. Бьянкардини
Пол
23
0
0
0
0
0
41
Йоанн Кампанини Й. Кампанини
Пол
24
0
0
0
0
0
35
Гюван Пьереши Г. Пьереши
Пол
23
0
0
0
0
0
9
Халид Бутаиб Х. Бутаиб
Нап
33
28
6
1
3
0
19
Жак Зуа Ж. Зуа
Нап
29
27
5
2
0
0
24
Джон Тшибумбу Д. Тшибумбу
Нап
32
20
2
0
5
0
7
Кевин Майи К. Майи
Нап
28
19
2
1
1
0
28
Грэгори Пужоль Г. Пужоль
Нап
41
18
5
0
2
0
22
Иссиар Диа И. Диа
Нап
33
11
0
0
0
0
27
Амин Шермити А. Шермити
Нап
33
9
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Клеман Маури К. Маури
Вра
35
31
47
1
1
0
30
Жюль Года Ж. Года
Вра
31
3
1
0
0
0
42
Поль-Андре Герин П. Герин
Вра
23
1
0
0
0
0
39
Шарли Серрери Ш. Серрери
Вра
22
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
10
полузащитников
7
нападающих