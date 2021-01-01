Гавр
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Франция
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Жюль Дешасо
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Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Максим Бака М. Бака
Защ
37
18
0
0
3
0
0
Флориан Маранж Ф. Маранж
Защ
35
12
0
0
2
1
0
Петер Франкур П. Франкур
Защ
36
11
1
0
3
0
0
Массамба Самбу М. Самбу
Защ
34
10
2
0
6
0
0
Дамьен Флориан Тиксье Д. Тиксье
Защ
40
10
0
0
1
0
0
Абассе Ба А. Ба
Защ
44
9
0
0
2
0
0
Николя Жилле Н. Жилле
Защ
44
8
0
0
0
0
0
Жан-Армель Кана-Бийик Ж. Кана-Бийик
Защ
31
7
0
0
1
0
0
Лоик Нестор Л. Нестор
Защ
31
5
1
0
0
0
0
Жереми Энен Ж. Энен
Защ
43
3
0
0
1
0
0
Мака Мэри М. Мэри
Защ
32
3
0
0
1
0
0
Бенжамин Полис Б. Полис
Защ
32
1
0
0
1
0
0
Хасан Алла Х. Алла
Пол
40
20
1
0
4
0
0
Николя Дьез Н. Дьез
Пол
41
19
1
0
1
0
0
Стефан Норо С. Норо
Пол
41
15
0
0
1
0
0
Оливье Давидас О. Давидас
Пол
39
15
0
0
1
0
0
Кевин Анин К. Анин
Пол
34
14
2
0
0
0
0
Джамель Айт Бен Идир Д. Айт Бен Идир
Пол
37
14
0
0
2
1
0
Гийом Норбер Г. Норбер
Пол
40
4
0
0
0
0
0
Дрисс Феттуи Д. Феттуи
Пол
31
1
0
0
0
0
0
Жан-Паскаль Фонтен Ж. Фонтен
Пол
31
1
0
0
0
0
0
Махамане Траоре М. Траоре
Пол
33
0
0
0
0
0
0
Пьеррик Лебю П. Лебю
Пол
31
0
0
0
0
0
0
Жан Мишаль Лесаж Ж. Лесаж
Нап
43
16
1
0
2
0
0
Амаду Алассан А. Алассан
Нап
38
16
5
0
1
0
0
Мамаду Диалло М. Диалло
Нап
38
15
2
0
0
0
0
Янник Боли Я. Боли
Нап
33
6
0
0
0
0
0
Эль-Фарду Набуан Э. Набуан
Нап
31
4
0
0
0
0
0
Никола Никежич Н. Никежич
Нап
39
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Кристоф Рево К. Рево
Вра
49
17
31
0
1
0
0
Джонни Пласид Д. Пласид
Вра
33
3
6
0
0
0
0
Майк Ванамель М. Ванамель
Вра
31
1
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
3
вратаря
12
защитников
11
полузащитников
6
нападающих