Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
37
18
0
0
3
0
Защ
35
12
0
0
2
1
Защ
36
11
1
0
3
0
Защ
34
10
2
0
6
0
Защ
40
10
0
0
1
0
Защ
44
8
0
0
0
0
Защ
31
7
0
0
1
0
Защ
31
5
1
0
0
0
Защ
43
3
0
0
1
0
Защ
32
1
0
0
1
0
Пол
40
20
1
0
4
0
Пол
41
19
1
0
1
0
Пол
41
15
0
0
1
0
Пол
39
15
0
0
1
0
Пол
34
14
2
0
0
0
Пол
37
14
0
0
2
1
Пол
40
4
0
0
0
0
Пол
31
1
0
0
0
0
Пол
31
1
0
0
0
0
Пол
33
0
0
0
0
0
Пол
31
0
0
0
0
0
Нап
43
16
1
0
2
0
Нап
38
16
5
0
1
0
Нап
38
15
2
0
0
0
Нап
33
6
0
0
0
0
Нап
31
4
0
0
0
0
Нап
39
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
49
17
31
0
1
0
Вра
33
3
6
0
0
0
Вра
31
1
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
3
вратаря
12
защитников
11
полузащитников
6
нападающих