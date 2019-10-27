Ганновер-96
Ганновер
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Сайт
https://www.hannover96.de/
Страна
Германия
Стадион
Эйч-Ди-Ай-Арена
Тренер
Томас Долль
Т. Долль
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Эмоции, безумие, психоз – как лучше всего описать удар по сопернику сразу после гола?
#Рон-Роберт Цилер
27 октября 2019, 12:10
В Ганновере летевший в ворота мяч застрял в снегу. И команда проиграла
#Бундеслига
11 марта 2019, 10:47