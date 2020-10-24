Галатасарай
Стамбул
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Сайт
www.galatasaray.org/
Страна
Турция
Стадион
Тюрк Телеком Арена
Тренер
Фатих Терим
Ф. Терим
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Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
#Чезаре Пранделли
21 января, 15:17
В руках игрока «Галатасарая» взорвался фейерверк. Он попал в больницу, врачи опасаются за зрение
#Омар Элабделлауи
01 января, 18:42
«Если не футбол, я бы стал убийцей». Фелипе Мело как самый грязный игрок XXI века
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#Фелипе Мело
24 октября 2020, 09:10
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Тренер Турции работал учителем в начальной школе. Хотел бросить футбол ради нее, но ушел ассистентом в родной клуб
#Шенол Гюнеш
11 октября 2020, 17:14
«Галатасарай» после паузы – 😭. Ноль побед, у игроков травмы, а у президента рак мозга
#Галатасарай
06 июля 2020, 13:20
Вратарь «Галатасарая» свалился от удара в ногу. Скорая увезла его прямо с поля
#Фернандо Муслера
14 июня 2020, 23:07
Родиться в Азербайджане, жить в Коми, любить Турцию, работать на русском ТВ. Самый мультикультурный комментатор страны
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#Эльвин Керимов
04 апреля 2019, 13:21
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# новости спорта
«Реал» накидал 6 голов «Галатасараю». Вот 6 интересных фактов под матч
07 ноября 2019, 00:56
Киргизский капитан «Галатасарая» специально не забил пенальти. Парню аплодируют мировые СМИ и Линекер
#Галатасарай
27 марта 2019, 15:40