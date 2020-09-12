Фулхэм
Лондон
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Сайт
www.fulhamfc.com/
Страна
Англия
Стадион
Крэвен Коттедж
Тренер
Скотт Паркер
С. Паркер
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Уродливый памятник Майклу Джексону стоял у стадиона «Фулхэма». Владелец клуба посылал всех критиков и увез статую домой
#Майкл Джексон
5 часов назад
Мужчины в костюмах проникли на стадион «Фулхэма» и закрепили под тумбой для ТВ телефон. Возможно, чтобы подслушать Рио Фердинанда
#АПЛ
09 марта, 18:31
Как же классно Виллиан дебютировал за «Арсенал»: отдал три голевые (у Озила столько же за прошлый сезон)
#Виллиан
12 сентября 2020, 16:28
На разминке «Арсенала» потолкались два игрока – их разнимали несколько человек
1
#Арсенал
12 сентября 2020, 15:57
1
Самый дорогой матч в мире сыгран в Чемпионшипе. «Фулхэм» вернулся в АПЛ и получил 135 млн 💰
2
#Фулхэм
05 августа 2020, 02:42
2
Однажды Магат лечил игрока компрессом из сыра и вина
#Феликс Магат
19 июня 2020, 14:30
Перенес смерти сестры и друга, ломал челюсть и ребра, дрался, экономил на купонах, рыбачил и читал рэп. Демпси − 🗿
1
#Клинт Демпси
15 апреля 2020, 16:06
1
Санчо – самый дорогой футболист не старше 20 лет. Cтоимость первой десятки превысила 650 миллионов
#Джейдон Санчо
06 мая 2019, 22:19
# новости спорта
АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» – сыграет с «Фулхэмом» вместо «Астон Виллы»
11 января, 16:06
В «Фулхэме» случилась вспышка коронавируса. Игра с «Тоттенхэмом» перенесена
30 декабря 2020, 20:30
Матчи «Ливерпуля» с новичками сезона АПЛ: две ничьи и трудная победа в один мяч
27 декабря 2020, 21:21
Стадионы в Лондоне снова закрыты для фанатов из-за коронавируса
15 декабря 2020, 11:28
Умер бывший игрок сборной Сенегала Папа Диоп. Ему было 42 года
30 ноября 2020, 10:28
Ляказетт – первый игрок, дважды забивший первый гол в сезоне АПЛ
12 сентября 2020, 15:13
Вратарь «ПСЖ» Ареоля проведет сезон в «Фулхэме». Для него это пятая аренда за карьеру
10 сентября 2020, 11:15
«Фулхэм» вернулся в АПЛ спустя год после вылета
05 августа 2020, 01:53