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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Немецкий вратарь сбегал на угловой на 83-й минуте. Там помог команде с голом
#Флориан Кастенмайер
23 января, 17:33
Новый вратарь «Ман Сити» после трех минут дебюта схватил мяч руками не по правилам. Когда-то он стал вратарем случайно
#Зак Стеффен
04 января, 13:30
Фанаты «Вердера» скинулись на сто ящиков пива «Униону». В благодарность за нужный результат
#Вердер
02 июля 2020, 16:25
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая 2020, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая 2020, 21:25
15 незвездных героев Бундеслиги. История каждого – приключение
#Бундеслига
12 мая 2020, 22:10
На дерби следили за парой, которая болела за разные команды. Как же это было мило!
#Бундеслига
18 февраля 2020, 21:15
Самое короткое превью сезона в Германии. На каждый клуб – одно предложение
#Бундеслига
21 августа 2019, 21:05
#
новости спорта
Митрюшкин перешел в «Фортуну»
27 октября 2020, 13:46
«Вердер» избежал прямого вылета, когда забил шесть голов «Кельну»
27 июня 2020, 18:24
«Фортуна» вышла на матч с «Боруссией» в специальных футболках в честь 125-летия клуба
13 июня 2020, 16:29
Левандовски забил всем действующим командам Бундеслиги
30 мая 2020, 21:30
У «Фортуны» травмировались два игрока на тренировке. У обоих – вторые травмы за год
27 апреля 2020, 19:31
В полуфинал Кубка Германии вышла команда из четвертой лиги, а ее голкипер отбил пять пенальти
04 марта 2020, 10:41
Нагельсман обыгрывал все команды, с которыми когда-либо встречался в Бундеслиге
14 декабря 2019, 23:52
Игрок «Нюрнберга» ударил соперника в пах. Судья разобрался с помощью VAR
24 февраля 2019, 14:49
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
«Боруссия» вышла в черной форме в честь 110-летия. Этот вариант – отсылка к истории
#Боруссия Д
07 декабря 2019, 19:21
В Германии есть игрок, который постоянно забивает «Баварии». Сменил клуб – опять забил
#Доди Лукебакио
16 августа 2019, 23:55