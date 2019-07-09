Сараево
Сараево
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Босния и Герцеговина
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В Боснии есть удивительный клуб. Его владельца терпеть не могут в Англии, рядом со стадионом – кладбище
#Лига чемпионов
09 июля 2019, 18:42