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Семья вратаря «Эвертона» пострадала от нападения с ножом. Грабежи домов игроков из Ливерпуля – давняя проблема
#Робин Ольсен
11 марта, 20:50
Златан не просто так сказал Лукаку про вуду. Это байка владельца «Эвертона»: якобы Лукаку ушел после совета колдуна
#Ромелу Лукаку
27 января, 18:15
Почему «МЮ» стал первым – объясняем в пяти быстрых секретах
#Манчестер Юнайтед
18 января, 21:32
Эпоха Руни – в большой фотогалерее
#Уэйн Руни
15 января, 20:32
Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
1
#Пейдж Уильямс
10 января, 14:05
1
Ковид в «Манчестер Сити» разрушает календарь АПЛ. Из-за этого под вопросом много матчей, а «Эвертон» уже бунтует
#Манчестер Сити
29 декабря 2020, 16:37
Башня на лого «Эвертона» – это вытрезвитель, названный в честь героя гражданской войны
1
#Эвертон
11 декабря 2020, 15:30
1
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
#
новости спорта
Городской совет разрешил «Эвертону» строительство нового стадиона. Клуб играет на «Гудисон Парк» с 1892 года
23 февраля, 17:11
Анчелотти обыграл «Ливерпуль» с пятой командой в своей карьере
20 февраля, 22:48
«Ливерпуль» уступил «Эвертону» и проиграл четвертый матч подряд. У «Эвертона» – первая победа на «Энфилде» с 1999-го
20 февраля, 22:28
«Ман Сити» обыграл «Эвертон». Отрыв от «Ливерпуля» – 10 очков
18 февраля, 01:18
Бэйл пропустил матч с «Эвертоном» из-за обследования. Моуринью сказал, что не видел в его повреждении травмы
12 февраля, 13:46
«Эвертон» и «Тоттенхэм» забили 9 голов на двоих в матче Кубка
11 февраля, 01:55
АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» – «Эвертон» из-за коронавируса
14 января, 13:46
АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» – сыграет с «Фулхэмом» вместо «Астон Виллы»
11 января, 16:06
Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?
#Футбол
28 октября 2019, 11:18
«Он был моим противником, а стал – другом». Анчелотти плачет о Марадоне на минуте молчания
#Карло Анчелотти
28 ноября 2020, 22:40
Пикфорд сломал ван Дейка прыжком ножницами. Но избежал удаления из-за офсайда
#Вирджил ван Дейк
17 октября 2020, 21:44
Новый герой Англии: называет себя Чеширским Котом, чуть не ушел из команды из-за фингала и обожает моду
#Доминик Калверт-Льюин
10 октября 2020, 16:52
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
Эфир в Англии сорвал голосовой помощник на телефоне. Ведущая говорила об успехах «Эвертона» – тот громко напомнил его положение
#Эвертон
03 октября 2020, 17:56
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
Фанат «Эвертона» ходит на матчи в плавках. Так он привлекает внимание и собирает на помощь бездомным
#Эвертон
23 июня 2020, 15:17
Майк Тайсон строит марихуановый бизнес: миллионные продажи, парк развлечений с легалайзом и переговоры с клубом АПЛ
5
#Майк Тайсон
03 мая 2020, 22:30
5
The Beatles и футбол. Маккартни 40 лет скрывал любимый клуб, Леннон ставил рисунок игрока на обложку альбома
#Ливерпуль
22 мая 2019, 10:55
Анчелотти тренирует вместе с сыном. Раньше он отвечал за контакт с молодежью, теперь – главный ассистент
#Давиде Анчелотти
05 апреля 2020, 11:52
Подросток за 150 тысяч евро делает победы для «Баварии». Каждый выход на замену в Бундеслиге – гол
#Джошуа Зиркзее
21 декабря 2019, 22:54
На клубном ЧМ «Ливерпулю» забил брат-близнец бывшего игрока «Эвертона»
#Рохелио Фунес Мори
19 декабря 2019, 03:55
Тренер «Эвертона» выпустил на замену молодого пацана – и заменил его обратно! Говорит, просто убивал время
#Мойзе Кин
15 декабря 2019, 20:01
В США грустят из-за ухода 40-летнего Ховарда. Его новая цель – развитие собственного клуба
#Тим Ховард
07 октября 2019, 13:35
Сон расплакался прямо на поле, когда травмировал соперника
#Андре Гомеш
03 ноября 2019, 22:40
Капитан «Астон Виллы» проиграл 20 матчей АПЛ подряд. Сегодня серию наконец-то прервали
#Джек Грилиш
24 августа 2019, 00:24
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
«Ливерпуль» потратил меньше «Норвича» и отгрузил ему 4 гола за тайм. Так открыли новый сезон (по интригам – безумие)
#АПЛ
09 августа 2019, 21:50
Давид Луис перешел в «Арсенал», а Сессеньон – в «Тоттенхэм». Итоги последнего дня трансферного окна в АПЛ
#АПЛ
08 августа 2019, 23:41
Вы точно проникнитесь Ришарлисоном здесь: он радуется сборной с семьей и празднует голы танцем голубя
#Ришарлисон
22 июня 2019, 20:43