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«Я же сказал вам, что победим». Мбаппе выполнил обещание, которое дал Почеттино на тренировке
1
#Килиан Мбаппе
17 февраля, 03:30
1
Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
24 декабря 2020, 21:10
Зарплаты в испанском футболе. «Реал» – лидер по лимиту, а «Барса» хуже всех топов переносит кризис 💰
#Примера
17 ноября 2020, 18:35
«Эспаньол» весь год шел в зоне вылета. Вылетел – и просит лигу оставить их из-за коронавируса 🤷♂️
2
#Эспаньол
04 августа 2020, 19:44
2
Вратарь «Алавеса» забылся и поймал мяч далеко за штрафной
#Фернандо Пачеко
13 июня 2020, 19:20
Игрок «Вулверхэмптона» смешно промазал по пустым воротам. Его клуб тут же пропустил и проиграл
#Лига Европы
28 февраля 2020, 01:35
Удивительные трибуны у «Мальорки». Расположены рядом с полем, но попасть туда стоит целое состояние
#Мальорка
01 ноября 2019, 11:55
Весь кризис «Эспаньола» в одном факте: на фанатской трибуне в Москве никого не было
#Эспаньол
03 октября 2019, 22:25
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
#
новости спорта
«Эспаньол» впервые с 1993 года вылетел из Примеры. Это произошло после поражения от «Барселоны»
09 июля 2020, 01:02
«Эспаньол» в третий раз за сезон уволил главного тренера
27 июня 2020, 14:08
Средний возраст состава ЦСКА на игру с «Эспаньолом» – 23,2 года. Соперник на четыре года старше
03 октября 2019, 20:35
«Валенсия» сыграет в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» представят Испанию в Лиге Европы
18 мая 2019, 19:26
Первый китаец, который забил гол в испанской Примере
02 марта 2019, 17:13
Почеттино встретил финальный свисток в объятиях Клоппа. Он опять не выиграл титул
#Маурисио Почеттино
02 июня 2019, 01:14