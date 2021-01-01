Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
41
30
0
2
5
0
Защ
41
26
0
0
7
0
Защ
41
26
2
0
6
0
Защ
42
24
0
1
5
0
Защ
36
10
0
0
5
1
Защ
37
1
0
0
1
0
Пол
36
30
0
0
11
1
Пол
35
25
2
0
3
0
Пол
45
21
3
1
1
0
Пол
34
21
0
0
5
1
Пол
33
16
4
1
7
0
Пол
37
16
0
0
1
0
Пол
44
13
0
1
0
0
Пол
43
12
1
3
1
0
Нап
43
28
12
0
4
1
Нап
37
22
6
2
7
1
Нап
39
22
1
0
0
0
Нап
40
17
1
0
2
0
Нап
30
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
41
30
48
0
2
1
Вра
34
3
5
0
0
0
Вра
43
2
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
10
полузащитников
5
нападающих