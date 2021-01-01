Эркулес
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Страна
Испания
Стадион
Хосе Рико Перес
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Давид Кортес Д. Кортес
Защ
41
30
0
2
5
0
0
Ноэ Памаро Н. Памаро
Защ
41
26
0
0
7
0
0
Абрахам Пас-Крус А. Пас-Крус
Защ
41
26
2
0
6
0
0
Франциско Пенья Ф. Пенья
Защ
42
24
0
1
5
0
0
Хуанра Хуанра
Защ
40
14
0
0
2
0
0
Родри Родри
Защ
36
11
0
0
4
0
0
Кристиан Пульхац К. Пульхац
Защ
36
10
0
0
5
1
0
Мохамед Сарр М. Сарр
Защ
37
1
0
0
1
0
0
Кико Кико
Пол
30
31
1
4
2
0
0
Абель Агилар А. Агилар
Пол
36
30
0
0
11
1
0
Тиагу Гомеш Т. Гомеш
Пол
35
25
2
0
3
0
0
Сендоа Агирре С. Агирре
Пол
45
21
3
1
1
0
0
Матиас Фрицлер М. Фрицлер
Пол
34
21
0
0
5
1
0
Тоте Тоте
Пол
42
18
1
2
1
0
0
Ройстон Дренте Р. Дренте
Пол
33
16
4
1
7
0
0
Идальго Кристиан И. Кристиан
Пол
37
16
0
0
1
0
0
Франсиско Руфете Ф. Руфете
Пол
44
13
0
1
0
0
0
Франциско Фаринос Ф. Фаринос
Пол
43
12
1
3
1
0
0
Давид Трезеге Д. Трезеге
Нап
43
28
12
0
4
1
0
Нельсон Вальдес Н. Вальдес
Нап
37
22
6
2
7
1
0
Хавьер Портильо Х. Портильо
Нап
39
22
1
0
0
0
0
Оливье Томер О. Томер
Нап
40
17
1
0
2
0
0
Луис Карлос Л. Карлос
Нап
30
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Хуан Калатайуд Х. Калатайуд
Вра
41
30
48
0
2
1
0
Пит Велтхуйзен П. Велтхуйзен
Вра
34
3
5
0
0
0
0
Унаи Альба У. Альба
Вра
43
2
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
10
полузащитников
5
нападающих