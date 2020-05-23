Эрцгебирге
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Сайт
www.fc-erzgebirge.de/
Страна
Германия
Стадион
Эрцгебиргштадион
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Игрок отпраздновал гол объятиями с водителем клубного автобуса, который спас команду от серьезной аварии
#Дмитрий Назаров
23 мая 2020, 20:30
Теперь «Спартак» сотрудничает с «Эрцгебирге». Именно там впервые поверили в Тедеско
#Доменико Тедеско
15 октября 2019, 18:50
# новости спорта
Клуб второй Бундеслиги ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус у одного игрока
05 мая 2020, 21:10