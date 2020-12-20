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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Администратор «Эйбара» работает там уже 52 года. Он пришел из оружейной фабрики и каждый день просыпается в пять утра
#Эйбар
25 января, 21:17
Вратарь «Эйбара» сам пошел бить пенальти «Атлетико» прямо в первом тайме. И забил!
#Марко Дмитрович
22 января, 00:29
Сейчас вы увидите о-о-очень длинную фамилию парня из «Эйбара». Готовы? Арьеталеанисбеаскоа – 19 букв! Никто не тянет
1
#Эйбар
20 декабря 2020, 19:41
1
Мане отпраздновал гол жестом, который ему подарил фанат с синдромом Дауна
#Садио Мане
20 декабря 2020, 14:20
Сильва кинул «Лацио»: договорился о переходе, а потом уехал в Испанию
2
#Давид Сильва
18 августа 2020, 14:47
2
Героизм в Севилье: Окампос забил победный гол и встал в ворота, где отразил удар чужого вратаря
#Лукас Окампос
07 июля 2020, 01:44
Жить в Кургане и болеть за «Эйбар». Через 5000 км − дружба с клубом, интервью европейским медиа, запуск официального фан-клуба
#Эйбар
28 августа 2019, 12:20
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
#
новости спорта
«Барселона» впервые не обыграла «Эйбар» дома. Она заканчивает год на шестом месте в таблице Примеры
29 декабря 2020, 23:32
Рамос делит первое место с Куманом в списке лучших бомбардиров-защитников Примеры
14 июня 2020, 22:31