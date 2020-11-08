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Тренером Кокорина в «Фиорентине» будет главное разочарование Италии в XXI веке
#Чезаре Пранделли
21 января, 15:17
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
20 января, 19:55
Школьник из России бомбил ютуб роликами про Шомуродова. «Дженоа» заметил – и устроил им интервью на клубном канале
#Эльдор Шомуродов
19 января, 15:44
Балотелли растолстел и восемь месяцев не выходил на поле. Сейчас тренируется с командой из Серии D
#Марио Балотелли
08 ноября 2020, 11:51
«Лечче», возможно, вылетит из лиги, потому что мяч попал в плечо вратарю
#Серия А
20 июля 2020, 16:05
Раньше сезон в Италии прерывался только однажды – в 1915 году. Тогда тоже лидировал «Лацио»
#Лацио
18 марта 2020, 16:53
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
#
новости спорта
Шомуродов забил за «Дженоа». В десяти матчах – два мяча
06 января, 21:35
Шомуродов впервые забил в Серии А, но его клуб проиграл
01 декабря 2020, 01:35
Шомуродов дебютировал за «Дженоа» в Серии А
19 октября 2020, 22:42
Миранчук получает в «Аталанте» 1,5 евро в год. Зарплата Шомуродова в «Дженоа» – 1,3 млн
10 октября 2020, 14:52
Шомуродов переходит из «Ростова» в «Дженоа»
01 октября 2020, 13:50
Спортивный директор «Дженоа» подтвердил переход Шомуродова
30 сентября 2020, 19:06
В Серии А без зрителей пройдут 5 матчей из-за коронавируса
28 февраля 2020, 10:33
«Ювентус» проиграл «Дженоа». Роналду не играл, у лидера первое поражение
17 марта 2019, 16:31