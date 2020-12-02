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Первый мяч на «Камп Ноу», четыре гола в трех матчах – это неожиданно преобразился Брэйтуэйт из «Барсы»
#Мартин Брэйтуэйт
02 декабря 2020, 23:59
Украина потеряла трех вратарей из-за короны. И заявила 45-летнего Шовковского, который закончил четыре года назад
#Александр Шовковский
07 октября 2020, 13:45
Ребров стал легендой в киевском «Динамо». Теперь сыграет против него в Лиге чемпионов
#Сергей Ребров
01 октября 2020, 23:03
Луческу уходит из «Динамо» Киев через 4 дня. Его забомбили фанаты – и не только за «Шахтер»
6
#Мирча Луческу
27 июля 2020, 19:00
6
Сезон «Арсенала» без поражений переоценен. Твиттер-тред с 7 доказательствами
3
#Арсенал
15 мая 2020, 13:30
3
Важный форвард Украины Беседин забанен за допинг на год. Возможно, его подставили врачи
#Артем Беседин
25 февраля 2020, 18:15
В Киеве недовольны тренировками Михайличенко, могут уйти легионеры. С момента назначения не прошло и месяца
#Динамо К
12 сентября 2019, 13:06
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35
#
новости спорта
Два гола защитников принесли «Вильярреалу» победу над киевским «Динамо», «Аякс» разгромил «Янг Бойз»
11 марта, 22:50
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
Киевское «Динамо» вышло в Лигу Европы, обыграв «Ференцварош»
09 декабря 2020, 00:49
«Барселона» стала первой командой, которая забивала с пенальти в пяти турах ЛЧ подряд
03 декабря 2020, 10:47
Роналду забил 750-й гол в карьере
03 декабря 2020, 01:51
Киевскому «Динамо» для выхода в Лигу Европы достаточно не пропустить от «Ференцвароша»
03 декабря 2020, 00:52
Впервые матч Лиги чемпионов будет судить женщина
30 ноября 2020, 20:51
Родиться в Азербайджане, жить в Коми, любить Турцию, работать на русском ТВ. Самый мультикультурный комментатор страны
#Эльвин Керимов
04 апреля 2019, 13:21
1
Вы смотрели игру «Краснодара», но в Лиге чемпионов были и другие важные матчи
#Лига чемпионов
08 августа 2019, 01:50