Динамо
Дрезден
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Сайт
www.dynamo-dresden.de/
Страна
Германия
Стадион
Глюкгазштадион
Тренер
Петер Немет
П. Немет
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Расписание
Матчи
Игрок «Гамбурга» напал и повалил фаната после вылета из Кубка
#Кубок Германии
14 сентября 2020, 23:35
Мбаппе взбодрил обычный товарняк: сфотографировался с болбоем, раздал автографы, забил
#Килиан Мбаппе
16 июля 2019, 23:29
# новости спорта
Матч дрезденского «Динамо» перенесен из-за коронавируса, но сезон в Германии все равно возобновят
11 мая 2020, 10:42