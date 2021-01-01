Динамо-Авто
Тирасполь
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Страна
Молдова
Стадион
Тренер
Игорь Добровольский
И. Добровольский
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
D. Rogac D.
Нап
1
1
0
0
0
M. Mihaliov M.
Нап
1
0
0
1
0
V. Paireli V.
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
3
нападающих