Динамо
Загреб
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www.gnkdinamo.hr/
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Хорватия
Стадион
Максимир
Тренер
Дамир Кржнар
Д. Кржнар
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Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆
#Мислав Оршич
18 марта, 23:59
Тренер «Динамо» попал в тюрьму за пару дней до Лиги Европы. Его брат (тоже получил срок) обвиняет в соучастии Модрича и Ловрена
#Зоран Мамич
16 марта, 21:03
ЦСКА опять провалил группу. 4 раза за 5 лет
#ЦСКА
03 декабря 2020, 23:34
Переводчица на пресс-конференции ЦСКА не перевела слова Бистровича, разволновалась и вышла из зала
#ЦСКА
29 октября 2020, 15:01
Сейчас Лисакович забивает в ЛЧ, а год назад тух в Хорватии и со всеми ругался
#Виталий Лисакович
21 октября 2020, 23:10
На развал Югославии повлияла драка на хорватском стадионе. Бобан ударил полицейского, а те сербские фанаты ушли на войну
6
#политика
13 мая 2020, 16:25
6
Модрич, Ковачич, Ольмо – все они попали в топ-клубы из «Динамо»
#Динамо З
25 января 2020, 15:20
# новости спорта
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
«Динамо» Загреб выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича
18 марта, 23:24
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
УЕФА поменял хозяина в первом матче «Тоттенхэма» и «Динамо» Загреб в Лиги Европы. Пара начнет игрой в Лондоне
01 марта, 19:49
«Краснодар» второй раз проиграл «Динамо» З и вылетел из Лиги Европы
26 февраля, 00:49
«Краснодар» проиграл «Динамо» З в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
18 февраля, 22:47
Прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо» З
18 февраля, 12:08
Где смотреть матч «Краснодар» – «Динамо» З
18 февраля, 11:21
Хорватское «Динамо» удивляет в ЛЧ, а лучший там – юный чемпион Европы, за которым следят топы
#Лига чемпионов
22 октября 2019, 21:40
Пылил в Корее, но вырвался и выдал хет-трик в дебюте ЛЧ. Все это в 26 лет
#Мислав Оршич
19 сентября 2019, 19:12
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35