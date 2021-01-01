Цвиккау
Цвиккау
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Германия
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Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Игорь Акинфеев И. Акинфеев
Вра
34
1
0
0
1
0
Маартен Стекеленбург М. Стекеленбург
Вра
38
1
0
0
1
0
Майкл МакГоверн М. МакГоверн
Вра
36
1
0
0
1
0
3
игроков
3
Всего игроков
3
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов