ЦСКА
Москва
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Дебютный матч Олича в ЦСКА: интервью на русском, хорватский баннер, четыре пенальти за 65 минут
#Ивица Олич
04 апреля, 18:20
Вратарь «Тамбова» потащил удар Рондона с двух метров. Реакция – ☄️
#Виталий Сычев
04 апреля, 17:47
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
25 марта, 01:35
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
22 марта, 23:10
Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
#Ивица Олич
22 марта, 20:03
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Что известно об Оличе-тренере? Он ладит с игроками, мотивирует и восхищается методами ван Гала
#Ивица Олич
22 марта, 14:41
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
# новости спорта
Виктор Гончаренко – новый тренер «Краснодара»
10 часов назад
Защитник ЦСКА Магнуссон получил разрыв ахилла. Ему предстоит операция
вчера, 15:26
ЦСКА победил «Тамбов» в дебютном матче Олича. Судья назначил четыре пенальти
04 апреля, 18:21
Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА
23 марта, 13:01
Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
22 марта, 16:11
Гончаренко ушел из ЦСКА
22 марта, 14:33
«Чемпионат»: Олич подписал контракт с ЦСКА, 23 марта – официальное представление команде
22 марта, 14:28
Олич станет тренером ЦСКА. Об этом сообщают три источника
20 марта, 17:22
Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью
#Спартак
06 ноября 2020, 11:00
7
Почему в РПЛ нет системы видеоопределения гола
1
#РПЛ
18 марта, 00:03
1
Важнейший матч ЦСКА = очень горячий Акинфеев. Ругался после гола, спорил из-за пенальти и наорал на судью
1
#Игорь Акинфеев
17 марта, 21:40
1
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
Чепчугов троллит «Зенит» за забытую форму. Это ролик ЦСКА к матчу
#ЦСКА
17 марта, 14:05
ЦСКА почти спас матч с «Арсеналом». Рондон был перед пустыми воротами, но ему помешал защитник
4
#Саломон Рондон
13 марта, 16:49
4
Ломовицкий наступил на голову Фернандесу, забил ЦСКА и отпраздновал ромбиком
#Александр Ломовицкий
13 марта, 15:58
Что сейчас с Марком Гонсалесом после ЦСКА. Перенес инфаркт и рекламировал парфюм Антонио Бандераса
1
#Марк Гонсалес
12 марта, 12:39
1
Открытый разговор с Чепчуговым − о карьере запасного, тени Акинфеева и сибирских драках
#Сергей Чепчугов
11 сентября 2020, 15:10
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Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
#коронавирус
21 марта 2020, 14:20
1
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
ЦСКА в последний день окна забрал основного вратаря «Урала» – из-за болезни Акинфеева. Что это означает?
#Илья Помазун
25 февраля, 17:15
Рондон ездил за любимым тренером в Китай, учил детей языкам и ждал перехода в «МЮ»
#Саломон Рондон
15 февраля, 19:20
Десять лет назад Дзагоев и Щенников попали в 100 главных талантов мира. Многие из того списка потом приезжали в РПЛ
#РПЛ
27 декабря 2020, 20:00
ЦСКА потратил 9 млн на Гайча и убрал его уже через полгода. Давайте разберемся, что это такое
#Адольфо Гайч
28 января, 19:16
Разбираем новых боссов «Локомотива». Помощник губернатора Воронежской области и директор из ЦСКА
#Локомотив
24 декабря 2020, 17:40
Последний раз смотрим на результаты наших в Европе – и плачем
#РПЛ
11 декабря 2020, 00:56
Мирзов показал ромб после гола в ворота ЦСКА. Привет, «Спартак» ♦️
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#Резиуан Мирзов
06 декабря 2020, 21:32
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Что нужно русским клубам в последнем туре еврокубков
#Лига чемпионов
03 декабря 2020, 01:05
Почему русские команды проваливают еврокубки и как сделать их умнее. Рассказывает единственный тренер-аналитик РПЛ
#Дмитрий Столбиков
02 марта 2020, 14:00
1
Понедельник был в ЦСКА и «Спартаке», но не выходил за них в официальных матчах
#Виктор Понедельник
06 декабря 2020, 13:52
Сейчас вам станет очень грустно. Мы покажем разницу масштаба ЦСКА и команды, которая его выбила
#ЦСКА
04 декабря 2020, 01:13
ЦСКА опять провалил группу. 4 раза за 5 лет
#ЦСКА
03 декабря 2020, 23:34
Что нужно русским клубам, чтобы выйти в евровесну
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#Лига чемпионов
27 ноября 2020, 02:45
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Все о Кучаеве – новом главном бомбардире ЦСКА. Встречается с фигуристкой и попал в клуб бонусом за трансфер другого
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#Константин Кучаев
31 августа 2020, 14:40
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