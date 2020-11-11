Црвена Звезда
Белград
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Сайт
www.crvenazvezdafk.com/
Страна
Сербия
Стадион
Црвена Звезда
Тренер
Деян Станкович
Д. Станкович
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Расписание
Матчи
Таблица
«Милан» из-за погасшего света сорвал матч Кубка чемпионов и был забанен на год. Так директор хитрил с переигровкой
#Милан
11 ноября 2020, 21:15
«Партизан» – «Црвена Звезда»: 16 тысяч на стадионе, файеры и игнор дистанции
#Кубок Сербии
11 июня 2020, 13:20
На развал Югославии повлияла драка на хорватском стадионе. Бобан ударил полицейского, а те сербские фанаты ушли на войну
6
#политика
13 мая 2020, 16:25
6
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35
# новости спорта
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
У «Баварии» 12 побед подряд в Лиге чемпионов. Это новый рекорд
22 октября 2020, 09:32
УЕФА перенес матч Лиги Европы из Армении на Кипр
29 сентября 2020, 19:06
«Црвена Звезда» – чемпион Сербии
30 мая 2020, 10:09
Гляньте, как жарко проходит финал Кубка Сербии. Эффекты – прямо кино
24 мая 2019, 11:10