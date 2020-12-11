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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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cfr1907.ro
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Триллер в Лиге Европы: в добминуты три красных, два гола – и в плей-офф мчит другой клуб
#ЧФР
11 декабря 2020, 00:14
Чем удивила Лига Европы. Совсем чуть-чуть об «Арсенале», похвала Джеррарду и венграм
#Лига Европы
29 ноября 2019, 02:47
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35
#
новости спорта
Петреску заразился коронавирусом. В России он тренировал «Кубань» и «Динамо»
22 июля 2020, 17:27
Плохая форма из-за постоянного секса. Так оправдывается президент клуба из Румынии
26 февраля 2020, 11:47
Русский арбитр Еськов показал три красных карточки в матче Лиги Европы
25 октября 2019, 00:32