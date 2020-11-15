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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Чертаново
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Сайт
www.chertanovo-football.ru/index.php?pages=club
Страна
Россия
Стадион
Спортгородок в Лужниках
Тренер
Андрей Дмитриев
А. Дмитриев
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Таблица
Толпа молодежки «Чертаново» вытолкала на улицу и избила игрока «Локо». Итог – сотрясение и сломанный нос
#Локомотив
14 марта, 14:24
Защитник отыграл 40 минут в воротах в матче ФНЛ. Основной вратарь удалился, а других не было
#Илья Зуев
15 ноября 2020, 19:54
15-летний пацан вышел за «Чертаново» и сразу отдал голевую. Это его первый взрослый матч в жизни
#Сергей Пиняев
01 августа 2020, 17:44
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
#
новости спорта
КДК дисквалифицировал на 6 месяцев игрока «Чертаново», который избил футболиста «Локо»
18 марта, 19:13
15-летний Пиняев впервые забил в ФНЛ. Три матча – 1+2 по «гол плюс пас»
12 августа 2020, 18:46
15-летний Пиняев отдал вторую голевую во втором матче ФНЛ
08 августа 2020, 19:24
Осинькин будет работать в «Крыльях» – об этом сообщило «Чертаново»
28 июля 2020, 10:38
«Чертаново» договаривается с «Лужниками» на случай выхода в РПЛ
08 февраля 2020, 10:24
«Чертаново» затроллил футболиста «Шеффилда», который приехал в Москву и искал секс
27 июня 2019, 18:25
Сборная России забила шесть голов «Чертаново». Отличился даже дебютант Мирзов
03 июня 2019, 19:26