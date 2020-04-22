Челси
Лондон
Подписаться
Сайт
chelseafc.com
Страна
Англия
Стадион
Стэмфорд Бридж
Тренер
Томас Тухель
Т. Тухель
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
#Роман Абрамович
20 марта, 16:45
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
Силва смотрел матч «Челси» на ступеньках трибуны и устроил праздник после гола
#Тиаго Силва
18 марта, 03:02
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
«Челси» изящно уничтожил «Атлетико»: все голы – искусство пластики, красота на скорости или убийственное касание
#Челси
18 марта, 01:50
💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»
1
#Оливье Жиру
24 февраля, 01:10
1
«Гранада» неожиданно вынесла «Наполи». Главный герой – бразилец из «Челси», три года бегающий по арендам
#Кенеди
19 февраля, 01:32
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
03 февраля, 22:20
# новости спорта
Прогноз на матч «Порту» – «Челси», 7 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
3 часа назад
Где смотреть матч «Порту» – «Челси», 7 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
3 часа назад
«Челси» проиграл «Вест Бромвичу» – это первое поражение клуба при Тухеле
03 апреля, 17:07
Тиаго Силва сыграл за «Челси» впервые с 4 февраля. Он получил красную карточку через 29 минут после старта встречи
03 апреля, 15:21
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
23 марта, 00:32
Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд
21 марта, 20:04
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)
#АПЛ
22 апреля 2020, 15:30
Как непросто экс-игрокам «Челси» в «Арсенале»: у Луиса 3 красные и 6 пенальти, Виллиан вообще не забивает
#Арсенал
03 февраля, 13:40
Златан не просто так сказал Лукаку про вуду. Это байка владельца «Эвертона»: якобы Лукаку ушел после совета колдуна
#Ромелу Лукаку
27 января, 18:15
Тухель – это Антилэмпард
#Томас Тухель
26 января, 20:20
Лэмпарда сожрал менталитет «Челси». Он попал в ловушку единственного нетипичного года и сломался после
#Фрэнк Лэмпард
26 января, 16:00
Почему «МЮ» стал первым – объясняем в пяти быстрых секретах
#Манчестер Юнайтед
18 января, 21:32
Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
1
#Пейдж Уильямс
10 января, 14:05
1
Ковид в «Манчестер Сити» разрушает календарь АПЛ. Из-за этого под вопросом много матчей, а «Эвертон» уже бунтует
#Манчестер Сити
29 декабря 2020, 16:37
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Главные тактические тренды 2019 года. Дальних ударов стало меньше, центральные защитники создают голы, атака – новая идеология
#Футбол
31 декабря 2019, 06:42
Чех и тренер «Уикомба» записали совместный трек. В нем призвали людей заботиться о себе и уважать труд врачей
#Петр Чех
12 декабря 2020, 15:45
Вернер принял мяч в метре от ворот. И пробил в перекладину 🧱
#Тимо Вернер
06 декабря 2020, 11:40
Все русские клубы проиграли в этом туре ЛЧ. Б – больно 🤕
#Лига чемпионов
29 октября 2020, 01:33
Какой разный Сафонов в Лиге чемпионов. В первом матче – классные сейвы, во втором – странный привоз и гол между ног
#Матвей Сафонов
28 октября 2020, 22:53
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
Все говорят: «Спартак» берет Мозеса как крайнего защитника. Это правда? Но он же бегал в атаке. Когда изменился?
#Виктор Мозес
15 октября 2020, 23:50
В «Челси» Азар редко ломался. Зато в «Реале» – травмы, травмы, травмы 🤕
1
#Эден Азар
30 сентября 2020, 17:28
1
Игрок «Тоттенхэма» убежал в туалет прямо посреди матча. Моуринью – за ним
2
#Эрик Дайер
30 сентября 2020, 00:35
2
В «Реале» к Эссьену на день рождения пришли два человека. Сейчас польский рэпер написал об этом хит
2
#музыка
29 сентября 2020, 21:45
2
«Челси» нашел замену Кепе во Франции. Новый вратарь в 23 года был безработным и дебютировал в Лиге 1 лишь в 26
#Эдуард Менди
13 сентября 2020, 14:49
Такой себе дебют Тиаго Силвы в АПЛ: капитанская повязка, 0:3 за 30 минут и глупый привоз
#Тиаго Силва
26 сентября 2020, 21:28
Как же классно Виллиан дебютировал за «Арсенал»: отдал три голевые (у Озила столько же за прошлый сезон)
#Виллиан
12 сентября 2020, 16:28
Месяц из жизни «Арсенала»: два трофея, победы над Клоппом и Лэмпардом и один трансфер
#Арсенал
29 августа 2020, 23:41
«Челси» все новости о трансфере Тиаго Силвы постит с тегом #OhhThiagoSilva. Это отсылка к песне британских рэперов
#Тиаго Силва
28 августа 2020, 19:24
Венгер вытащил вратаря «Арсенала» из бедности. Сейчас он дольше всех играет за клуб и впервые побеждает в Кубке
4
#Эмилиано Мартинес
02 августа 2020, 00:11
4