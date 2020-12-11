Чайка
Песчанокопское
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Россия
Стадион
Центральный им. И.П. Чайки
Тренер
Сергей Ташуев
С. Ташуев
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Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
МВД возбудило уголовное дело о матче «Чайка» – «Черноморец». Ранее дисквалифицировали его участников
#Чайка
22 августа 2019, 14:49
«Ростов» и «Чайка» сильно ссорятся из-за стадиона. Начали фанаты, подключились президенты и РФС
#РПЛ
04 июля 2019, 17:13
В России выявили сдачу матча в ПФЛ. Отстранены футболисты, тренер и гендиректор
#ПФЛ
07 июня 2019, 17:54
# новости спорта
Арбитров договорного матча «Чайки» и «Дружбы» дисквалифицировали пожизненно
18 декабря 2020, 22:32
РФС признал договорным матч 2018 года «Чайка» – «Армавир», судья отстранен пожизненно
11 декабря 2020, 18:54
«Чайка» представила новую эмблему. Четвертую с 2016 года
27 июля 2020, 17:20
Ростовская область даст деньги трем футбольным клубам. В том числе – двум частным
06 февраля 2020, 16:55