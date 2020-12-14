Брешиа
Брешиа
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Сайт
bresciacalcio.it
Страна
Италия
Стадион
Марио Ригамонти
Тренер
Диего Лопес
Д. Лопес
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Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
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#Пейдж Уильямс
10 января, 14:05
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Однажды вратарь «Ромы» доиграл матч с вывернутой ногой. Плакал от боли, но доиграл
#Жулио Сержио
14 декабря 2020, 21:46
Балотелли растолстел и восемь месяцев не выходил на поле. Сейчас тренируется с командой из Серии D
#Марио Балотелли
08 ноября 2020, 11:51
Балотелли постоянно психует из-за расизма, а его оскорбляют даже фанаты сборной
#Марио Балотелли
04 ноября 2019, 12:45
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
# новости спорта
«Милан» арендовал полузащитника «Брешии» Сандро Тонали
09 сентября 2020, 22:39
Контракт Балотелли аннулируется, если «Брешиа» вылетит в Серию B
28 мая 2020, 10:48
Президент «Брешии» заболел коронавирусом вместе с дочерью
19 апреля 2020, 00:47
«Брешиа» откажется продолжать сезон Серии А, если его решат доиграть
03 апреля 2020, 10:40
Балотелли сыграл против «Кальяри» восемь минут – вышел на замену и удалился
19 января 2020, 19:30
Еще одна уникальность Балотелли: в 2010-м и 2020-м забил первые голы десятилетия в Серии А
05 января 2020, 15:13