Брэдфорд Сити
Брэдфорд
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Страна
Англия
Стадион
Корэл Виндоус Стэдиум
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
5
Мэттью Килгаллон М. Килгаллон
Защ
37
1
0
0
0
0
2
Адам Томпсон А. Томпсон
Защ
28
0
0
0
0
0
14
Шей МакКартан Ш. МакКартан
Нап
26
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
2
защитников
0
полузащитников
1
нападающий