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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
Эфир в Англии сорвал голосовой помощник на телефоне. Ведущая говорила об успехах «Эвертона» – тот громко напомнил его положение
#Эвертон
03 октября 2020, 17:56
Игрок «Брайтона» врезал ногой по лицу соперника. Как в фильмах и рестлинге
#Ив Биссума
20 сентября 2020, 19:00
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
01 июля 2020, 19:00
Звезды АПЛ балуются веселящим газом. Уже попадались Ляказетт, Уокер, Стерлинг и Озил
#Александр Ляказетт
17 мая 2020, 17:22
Жесткое приземление Льориса на руку: пять минут приводили в чувство, унесли на носилках
#Уго Льорис
05 октября 2019, 16:00
«Ман Сити» не хватает центральных защитников. Такой проблемы у Гвардиолы еще не было
#Манчестер Сити
14 сентября 2019, 13:21
Самое короткое превью сезона в Англии. На каждый клуб – одно предложение
#АПЛ
19 августа 2019, 15:25
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новости спорта
«Брайтон» на два года запретил болельщику посещать стадион из-за оскорбительного поста в соцсетях
09 марта, 21:21
«Ливерпуль» уступил «Брайтону» дома. Он выиграл всего два матча из последних восьми в АПЛ
04 февраля, 01:04
Моуринью впервые в карьере проиграл трижды подряд одному сопернику на выезде. Им стал «Брайтон»
01 февраля, 10:28
«Шеффилд» почти победил впервые в сезоне АПЛ, но пропустил гол за три минуты до конца основного времени
20 декабря 2020, 17:15
«Челси» стал третьим клубом, который набрал 2000+ очков в АПЛ
15 сентября 2020, 09:21
Лаллана ушел из «Ливерпуля» в «Брайтон»
27 июля 2020, 22:21
Стадион «Брайтона» станет центром тестирования на коронавирус
19 апреля 2020, 22:41
«Ох, дерьмо, мы снова сделали это». Манчестер празднует чемпионство
#Манчестер Сити
12 мая 2019, 20:55