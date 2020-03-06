Брага
Брага
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Сайт
scbraga.pt
Страна
Португалия
Стадион
Брага Мунисипаль
Тренер
Карлуш Карвальял
К. Карвальял
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Футболисты в Португалии толкают застрявшую машину скорой. Прямо посреди поля 🚑
#Порту
11 февраля, 14:11
🤷🏼‍♂️ «Лацио» по ошибке переводил деньги за трансфер не в тот клуб. Запутался в названиях «Спортинга» и «Браги»
#Лацио
14 января, 18:10
Заплатить 10 миллионов за тренера, который отработал всего два месяца
#Рубен Аморим
06 марта 2020, 01:20
В первом раунде Лиги Европы вылетели все 4 клуба из Португалии
#Лига Европы
28 февраля 2020, 00:51
Все трансферы последнего дня. Джан в «Боруссии», «МЮ» арендует Игало
#Футбол
01 февраля 2020, 02:30
Все эмоции вылета «Спартака» – в фотографиях Наталии Кондратенко
#Спартак
30 августа 2019, 10:34
Для победы над «Спартаком» хватило одного топ-игрока. За него «Брага» даже ничего не платила
#Рикарду Орта
29 августа 2019, 22:15
Защита «Спартака» страдает при стандартах. Просто несколько картинок
#Спартак
22 августа 2019, 23:06
# новости спорта
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 15:30
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы
14 декабря 2020, 12:38
У «Браги» стадион между холмами и скалой. Сегодня там сыграет «Спартак»
#Лига Европы
22 августа 2019, 11:40