Бовэ
Бовэ
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Франция
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Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
M. Duhamel M.
Нап
2
4
0
1
0
G. Fallempin G.
Нап
1
0
0
1
0
G. Dore G.
Нап
1
0
0
1
0
E. Rodrigo E.
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
4
игроков
4
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
4
нападающих