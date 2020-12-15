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Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
1
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
Как превратить 0:1 в 2:1 за 40 секунд. Реальное чудо из Индии
1
#Футбол
15 декабря 2020, 22:38
1
16-летний тип из «Боруссии» уже играет в Лиге чемпионов (рекорд). Ради него Бундеслига поменяла правила
#Юссуфа Мукоко
09 декабря 2020, 21:44
Первая женщина-судья в Германии. Работала в полиции, ссорилась с Гвардиолой и бесила игроков
#Бибиана Штайнхаус
01 октября 2020, 14:25
#
новости спорта
«Ман Сити» с последнего пропущенного гола в ЛЧ забил 18 безответных. Это самая длинная серия в турнире
24 минуты назад
Прогноз на матч «Ман Сити» – «Боруссия» Д, 6 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
вчера, 16:52
Где смотреть матч «Ман Сити» – «Боруссия» Д, 6 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
вчера, 16:50
Отец Холанда приехал вместе с Райолой на переговоры с «Барселоной». Об этом пишут несколько источников
01 апреля, 15:51
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
Защитники «Зенита» ошибаются в каждом матче ЛЧ. То поскользнутся, то потеряют игрока, то отдадут пас на соперника
#Зенит
03 декабря 2020, 01:05
Холанд сделал покер за тайм. В день, когда выиграл Golden Boy
#Эрлинг Холанд
22 ноября 2020, 01:13
Холланд вертит пальцем у виска – это реакция на промах Ройса с «Баварией»
#Эрлинг Холанд
07 ноября 2020, 23:31
Семин и «Локомотив» шумно расстались, а Бундеслига красиво вернулась. Обсуждаем в новом подкасте
1
#Бундеслига
20 мая 2020, 19:40
1
У Дриусси в трех матчах было три убойных момента. Не реализовал ни один
#Себастьян Дриусси
29 октября 2020, 02:47
Все русские клубы проиграли в этом туре ЛЧ. Б – больно 🤕
#Лига чемпионов
29 октября 2020, 01:33
Первая победа Семака как тренера «Зенита» – над «Боруссией» в Дортмунде. Тогда он рулил без опыта и всего девять дней
#Сергей Семак
28 октября 2020, 17:20
Гетце стоит на голове и одержимо практикует йогу с личным тренером 🤸♂️
#Марио Гетце
07 октября 2020, 17:35
15 историй о пиве в немецком футболе 🍺🇩🇪
2
#Бундеслига
07 сентября 2020, 22:10
2
Игроки «Боруссии» поют битловскую Hey Jude. Так они представили новичка
#Джуд Беллингхем
20 июля 2020, 12:19
Переезд Левандовски в АПЛ сорвал проснувшийся вулкан. Пока из-за этого отменяли рейсы, он договорился с «Боруссией»
#Роберт Левандовски
18 июля 2020, 19:45
Игрок «Шальке» сфотографировался в футболке «Боруссии». Фото пришлось тут же удалить и извиниться
#Рабби Матондо
15 июля 2020, 20:37
Почему немецкие команды печатают фамилии под номерами
#Бундеслига
20 мая 2020, 13:50
Холанда выгнали из ночного клуба – его затроллил папа
#Эрлинг Холанд
12 июля 2020, 21:56
Парень из Англии стал самым молодым послом Бундеслиги. Для ее клубов он строит Lego-стадионы
#Бундеслига
10 июля 2020, 17:21
Другая сторона рестарта Бундеслиги – постоянные травмы
#Бундеслига
30 мая 2020, 13:35
Дэвис из «Баварии» – 🚀
#Альфонсо Дэвис
27 мая 2020, 00:50
Главный вывод тура Бундеслиги – перерыва не было
#Бундеслига
19 мая 2020, 01:01
Оказывается, Киммих подготовился к чудо-удару парашютом
#Йозуа Киммих
26 мая 2020, 23:48
Что теперь помешает чемпионству «Баварии»
#Бавария
26 мая 2020, 23:18
Был ли пенальти, когда Боатенг отбил мяч рукой?
2
#Джером Боатенг
26 мая 2020, 22:35
2
Вся «Боруссия» танцевала и имитировала объятия, а после матча пошла к пустой трибуне
#Боруссия Д
16 мая 2020, 18:40
Дерби «Боруссии» и «Шальке» – история про политику, войну и бедность. За много лет футболистов кусали собаки, а на поле появлялись львы
#Бундеслига
15 мая 2020, 20:15
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